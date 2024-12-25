За минулу добу було зафіксовано 266 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських сил поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Ворог намагався прорвати оборону, але усі атаки були відбиті.



На Куп’янському напрямку ворог здійснив 23 атаки, зокрема в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники успішно стримували штурмові дії агресора.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник атакував 31 раз в районах Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та Григорівки. Ворог намагався прорвати оборону, але всі його атаки були зупинені.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських військ поблизу Білогорівки. Ворог не зміг просунутися на цьому напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 14 атак у районах Часового Яру та Предтечиного. Зусилля ворога для просування в цих районах були безуспішні.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного. Всі штурми були відбиті.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 60 штурмових дій ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Противник не зміг прорвати оборону.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак, найбільше ворог активізувався поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового. Усі спроби просунутися були зупинені.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Всі атаки були відбиті.

Російські атаки на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

В Курській області відбулося 37 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує артилерію по українських населених пунктах.