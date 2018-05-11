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Запад не поможет Украине с освобождением Донбасса: Портников озвучил причину

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ЕС не поможет Украине с Донбассом, потому что нуждается в поддержке Москвы в
ЕС не поможет Украине с Донбассом, потому что нуждается в поддержке Москвы в "ядерном" вопросе с Ираном / Фото из открытых источников

Все конфликты Евросоюза и Российской Федерации, в том числе и вопрос украинского Донбасса, могут быть надолго заморожены, из-за того, что сейчас страны ЕС нуждаются в поддержке Кремля для сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей статье для сайта "Эспрессо".

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Публицист пояснил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, как вести себя с Соединенными Штатами Америки после решения Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

"Сегодня украинский кризис, ситуация на Донбассе – на периферии интересов Запада. Этот кризис на периферии интересов Соединенных Штатов, потому что Дональд Трамп и его администрация озабочены прежде всего решением иранской проблемы и подготовкой встречи американского и северокорейского лидеров. А на донбасском направлении – вообще полная тишина, так как Москва, по сути, заморозила процесс консультаций Владислава Суркова и Курта Волкера", – написал он.

Кроме того, по словам журналиста, пока непонятно, какими будут последствия "ядерного" решения американского лидера и какую роль в них будет играть украинский кризис.

Эммануэль Макрон во время своего визита в Россию будет говорить с Владимиром Путиным в первую очередь об Иране, а потом уже о Донбассе и всем остальном. Евросоюз сегодня нуждается в поддержке Москвы для сохранения соглашения с Ираном – и поэтому, с прагматической точки зрения, все конфликты с Россией могут быть заморожены. Причем заморожены на длительное время,
– считает Портников.

По словам журналиста, реально ни Макрон, ни Меркель, ни Трамп не могут повлиять на решение кризиса на Донбассе.

"Реальное влияние может оказать только кумулятивный эффект санкций. Но он будет долго сказываться, а решение американского президента в долгосрочной перспективе поддержит на высоком уровне нефтяные цены. Значит, у Путина будет возможность на санкции особого внимания не обращать", – отметил он.

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Также, Портников выразил мнение, что неспособность Запада повлиять на решение украинского кризиса и желание договариваться с Путиным по Ирану нужно обменивать на поддержку украинских реформ.

"Проще говоря, если сегодня наши партнеры не могут и не хотят помочь нам с решением проблемы восстановления территориальной целостности страны, то они способны помочь с внутренними изменениями, укреплением обороноспособности, продолжением реформ. Это то, что Запад может предложить и осуществить реально. Все остальное в нынешней политической ситуации превращается в шелуху пустых слов и обещаний", – подытожил журналист.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном, и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Евросоюз Дональд Трамп Иран Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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