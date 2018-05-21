Одиозного Николаса Мадуро снова переизбрали президентом Венесуэлы
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй шестилетний срок. За главу государства проголосовали 5,8 миллиона избирателей.
Об этом сообщает Reuters.
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Основной соперник Мадуро и экс-губернатор одного из штатов Антри Фалькон набрал 1,8 миллиона голосов.
Оппозиция же бойкотировала выборы и заявила о большом количестве нарушений.
Николас Мадуро
Выборы в Венесуэле произошли на фоне многолетнего политического и экономического кризиса, поэтому явка избирателей составила около 46%. На прошлых выборах она составляла 80%.
Победу Мадуро встретили фейерверками и танцами возле президентского дворца.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные штаты не признают результатов выборов. Взамен власти Венесуэлы назвали выборы "честными и прозрачными".
Напомним, Николас Мадуро правит страной с 2013 года, когда умер его предшественник и политический соратник Уго Чавес. Весной 2017 года в Венесуэле состоялись антиправительственные протесты, во время которых погибли десятки людей.