Одиозного Николаса Мадуро снова переизбрали президентом Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй шестилетний срок. За главу государства проголосовали 5,8 миллиона избирателей.

Об этом сообщает Reuters.

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Основной соперник Мадуро и экс-губернатор одного из штатов Антри Фалькон набрал 1,8 миллиона голосов.

Оппозиция же бойкотировала выборы и заявила о большом количестве нарушений.



Николас Мадуро

Выборы в Венесуэле произошли на фоне многолетнего политического и экономического кризиса, поэтому явка избирателей составила около 46%. На прошлых выборах она составляла 80%.

Победу Мадуро встретили фейерверками и танцами возле президентского дворца.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные штаты не признают результатов выборов. Взамен власти Венесуэлы назвали выборы "честными и прозрачными".

Напомним, Николас Мадуро правит страной с 2013 года, когда умер его предшественник и политический соратник Уго Чавес. Весной 2017 года в Венесуэле состоялись антиправительственные протесты, во время которых погибли десятки людей.