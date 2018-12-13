03:05
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Мадуро хоче вручити ультиматум повіреному у справах США в Венесуелі

      60 Читать новость на русском
      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що доручив МЗС викликати тимчасового повіреного у справах США Джиммі Сторі для вручення йому ультиматуму.

      Про це повідомило видання Vaaju.

      Читайте також: Держсекретар США уїдливо прокоментував російські бомбардувальники у Венесуелі

      Я доручив міністру закордонних справ Хорхе Арреасе викликати тимчасового повіреного у справах США, ми передамо йому ультиматум. Ніхто не повинен втручатися у справи Венесуели,
      – заявив Мадуро.

      Лідер Венесуели також звинуватив радника президента США з національної безпеки Джона Болтона у підготовці плану з його повалення і вбивства. За його словами, Болтон є відповідальним за план з розв'язання насильства і реалізації держперевороту для введення перехідного уряду за підтримки Колумбії, на території якої нібито йде підготовка сил найманців і напіввійськових утворень. Президента Колумбії Івана Дуке Мадуро назвав співучасником цього плану.

      Теги: Новини політики Венесуела Новини США Колумбія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 277
      Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      12 грудня , 22:19 Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      1635
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 4116
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 грудня , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 513
      Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      12 грудня , 20:01 Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      Яніна Ткачук 2249
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа
       12 січня 2017 , 14:10
      "Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
       27 листопада , 19:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук