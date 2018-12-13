Мадуро хоче вручити ультиматум повіреному у справах США в Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що доручив МЗС викликати тимчасового повіреного у справах США Джиммі Сторі для вручення йому ультиматуму.

Про це повідомило видання Vaaju.

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Я доручив міністру закордонних справ Хорхе Арреасе викликати тимчасового повіреного у справах США, ми передамо йому ультиматум. Ніхто не повинен втручатися у справи Венесуели,

– заявив Мадуро.

Лідер Венесуели також звинуватив радника президента США з національної безпеки Джона Болтона у підготовці плану з його повалення і вбивства. За його словами, Болтон є відповідальним за план з розв'язання насильства і реалізації держперевороту для введення перехідного уряду за підтримки Колумбії, на території якої нібито йде підготовка сил найманців і напіввійськових утворень. Президента Колумбії Івана Дуке Мадуро назвав співучасником цього плану.