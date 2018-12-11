Держсекретар США уїдливо прокоментував російські бомбардувальники у Венесуелі

Держсекретар США Майк Помпео переконаний, що відправка Росією своєї військової авіаційної техніки до Венесуели – це ніщо інше, як "розбазарювання державних коштів".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: Трамп всерйоз побоюється оголошення йому імпічменту, – CNN

Нагадаємо, 10 грудня Росія перекинула два стратегічних ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 і далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил у Венесуелу. Авіацію розмістили на базі, яка розташована на крайній півночі країни, ближче до території США.



Авіація РФ у Венесуелі

"Росія відправила бомбардувальники через півсвіту до Венесуели. Народам Росії і Венесуели варто бачити це так, як воно є: два корумпованих уряди розбазарюють державні кошти і пригнічують свободу і незалежність поки їх люди страждають", – зазначив Помпео.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 грудня 2018 р.

У Пентагоні ж порадили владі Венесуели змістити фокус з російських літаків на гуманітарну допомогу своєму народу.