Держсекретар США уїдливо прокоментував російські бомбардувальники у Венесуелі
Держсекретар США Майк Помпео переконаний, що відправка Росією своєї військової авіаційної техніки до Венесуели – це ніщо інше, як "розбазарювання державних коштів".
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
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Нагадаємо, 10 грудня Росія перекинула два стратегічних ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 і далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил у Венесуелу. Авіацію розмістили на базі, яка розташована на крайній півночі країни, ближче до території США.
Авіація РФ у Венесуелі
"Росія відправила бомбардувальники через півсвіту до Венесуели. Народам Росії і Венесуели варто бачити це так, як воно є: два корумпованих уряди розбазарюють державні кошти і пригнічують свободу і незалежність поки їх люди страждають", – зазначив Помпео.
У Пентагоні ж порадили владі Венесуели змістити фокус з російських літаків на гуманітарну допомогу своєму народу.