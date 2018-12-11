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      Держсекретар США уїдливо прокоментував російські бомбардувальники у Венесуелі

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty Images

      Держсекретар США Майк Помпео переконаний, що відправка Росією своєї військової авіаційної техніки до Венесуели – це ніщо інше, як "розбазарювання державних коштів".

      Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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      Нагадаємо, 10 грудня Росія перекинула два стратегічних ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 і далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил у Венесуелу. Авіацію розмістили на базі, яка розташована на крайній півночі країни, ближче до території США.


      Авіація РФ у Венесуелі

      "Росія відправила бомбардувальники через півсвіту до Венесуели. Народам Росії і Венесуели варто бачити це так, як воно є: два корумпованих уряди розбазарюють державні кошти і пригнічують свободу і незалежність поки їх люди страждають", – зазначив Помпео. 

      У Пентагоні ж порадили владі Венесуели змістити фокус з російських літаків на гуманітарну допомогу своєму народу.

      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики авіація Майк Помпео Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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