Госсекретарь США язвительно прокомментировал российские бомбардировщики в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что отправка Россией своей военной авиационной техники в Венесуэлу – это ничто иное, как "разбазаривание государственных средств".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Напомним, 10 декабря Россия перебросила два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил в Венесуэлу. Авиацию разместили на базе, расположенной на крайнем севере страны, ближе к территории США.
Авиация РФ в Венесуэле
"Россия отправила бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы стоит видеть это так, как оно есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства подавляют свободу и независимость пока их люди страдают", – отметил Помпео.
В Пентагоне же посоветовали власти Венесуэлы сместить фокус с российских самолетов на гуманитарную помощь своему народу.