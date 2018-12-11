Госсекретарь США язвительно прокомментировал российские бомбардировщики в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что отправка Россией своей военной авиационной техники в Венесуэлу – это ничто иное, как "разбазаривание государственных средств".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Напомним, 10 декабря Россия перебросила два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил в Венесуэлу. Авиацию разместили на базе, расположенной на крайнем севере страны, ближе к территории США.

Авиация РФ в Венесуэле

"Россия отправила бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы стоит видеть это так, как оно есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства подавляют свободу и независимость пока их люди страдают", – отметил Помпео.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 грудня 2018 р.

В Пентагоне же посоветовали власти Венесуэлы сместить фокус с российских самолетов на гуманитарную помощь своему народу.