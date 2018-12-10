Россия перебросила в Венесуэлу ракетоносцы и боевые самолеты: фото

Россия перебросила два своих ракетоносца и боевые самолеты в Венесуэлу. Авиацию разместили на базе, которая расположена на крайнем севере страны, ближе к территории США.

О перенаправлении российской военной авиации информирует ТАСС.

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Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла,

– сообщили информагентству в Министерстве обороны РФ.

Там также добавили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей в строгом согласовании с Международными правилами использования воздушного пространства.

При этом в ведомстве сообщили, что ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах перелета сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.



Авиация РФ в Венесуэле



Авиация РФ в Венесуэле

Как рассказали в российском ведомстве, их авиацию в торжественной обстановке встретил министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес.

Также в сети появились фото боевых самолетов РФ в Венесуэле.

Отметим, что эта латиноамериканская страна находится в не слишком дружественных отношениях с США. А на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро вообще заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

База в Венесуэле, на которой разместили военные самолеты РФ