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      Россия перебросила в Венесуэлу ракетоносцы и боевые самолеты: фото

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      Российский военный самолет в Венесуэле
      Российский военный самолет в Венесуэле / Фото из открытых источников

      Россия перебросила два своих ракетоносца и боевые самолеты в Венесуэлу. Авиацию разместили на базе, которая расположена на крайнем севере страны, ближе к территории США.

      О перенаправлении российской военной авиации информирует ТАСС.

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      Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла,
      – сообщили информагентству в Министерстве обороны РФ.

      Там также добавили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей в строгом согласовании с Международными правилами использования воздушного пространства.

      При этом в ведомстве сообщили, что ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах перелета сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

      авіація РФ у Венесуелі
      Авиация РФ в Венесуэле

      авіація РФ Росія США Венесуела
      Авиация РФ в Венесуэле

      Как рассказали в российском ведомстве, их авиацию в торжественной обстановке встретил министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес.

      Также в сети появились фото боевых самолетов РФ в Венесуэле.

      Отметим, что эта латиноамериканская страна находится в не слишком дружественных отношениях с США. А на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро вообще заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

      База в Венесуэле, на которой разместили военные самолеты РФ

      Теги: Новости США Новости политики авиация Новости России Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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