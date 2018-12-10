23:49
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Росія перекинула у Венесуелу ракетоносці та бойові літаки: фото

      1540 Читать новость на русском
      Російський військовий літак у Венесуелі
      Російський військовий літак у Венесуелі / фото з відкритих джерел

      Росія перекинула два своїх ракетоносці та бойові літаки у Венесуелу. Авіацію розмістили на базі, яка розташована на крайній півночі країни, ближче до території США.

      Про перенаправлення російської військової авіації інформує ТАСС.

      Читайте також: Британія підняла у небо свої винищувачі через два російські бомбардувальники біля кордону

      Два стратегічних ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 і далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил (ВКС) здійснили переліт з аеродромів на території Російської Федерації в міжнародний аеропорт Майкетія Боліваріанської Республіки Венесуела,
      – повідомили інформагентству у Міністерстві оборони РФ.

      Там також додали, що політ літаків проходив над акваторіями Атлантичного океану, Баренцевого, Норвезького та Карибського морів у строгому узгодженні з Міжнародним правилам використання повітряного простору.

      При цьому у відомстві повідомили, що ракетоносці Ту-160 на окремих етапах перельоту супроводжували винищувачі F-16 ВПС Норвегії.

      авіація РФ у Венесуелі
      Авіація РФ у Венесуелі

      авіація РФ Росія США Венесуела
      Авіація РФ у Венесуелі

      Як розповіли у російському відомстві, їх авіацію в урочистій обстановці зустрів міністр оборони Венесуели генерал Володимир Падріні Лопес.

      Також у мережі з'явились фото бойових літаків РФ у Венесуелі.

      Зазначимо, що ця латиноамериканська країна перебуває у не надто дружніх відносинах зі США. А днями президент Венесуели Ніколас Мадуро взагалі заявив, що влада США готує державний переворот в Боліваріанській Республіці.


      База у Венесуелі, на якій розмістили військові літаки РФ

      Теги: Новини політики Новини США авіація Венесуела Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      сьогодні , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 295
      Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      сьогодні , 22:01 Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      2184
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      сьогодні , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 440
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      сьогодні , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1122
      Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      сьогодні , 21:30 Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      Іван Яковина 555
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ще одна авіакомпанія призупиняє польоти в Україну
       6 грудня , 18:05
      Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа
       12 січня 2017 , 14:10
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук