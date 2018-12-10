Росія перекинула у Венесуелу ракетоносці та бойові літаки: фото
Росія перекинула два своїх ракетоносці та бойові літаки у Венесуелу. Авіацію розмістили на базі, яка розташована на крайній півночі країни, ближче до території США.
Про перенаправлення російської військової авіації інформує ТАСС.
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Два стратегічних ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 і далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил (ВКС) здійснили переліт з аеродромів на території Російської Федерації в міжнародний аеропорт Майкетія Боліваріанської Республіки Венесуела,
– повідомили інформагентству у Міністерстві оборони РФ.
Там також додали, що політ літаків проходив над акваторіями Атлантичного океану, Баренцевого, Норвезького та Карибського морів у строгому узгодженні з Міжнародним правилам використання повітряного простору.
При цьому у відомстві повідомили, що ракетоносці Ту-160 на окремих етапах перельоту супроводжували винищувачі F-16 ВПС Норвегії.
Авіація РФ у Венесуелі
Авіація РФ у Венесуелі
Як розповіли у російському відомстві, їх авіацію в урочистій обстановці зустрів міністр оборони Венесуели генерал Володимир Падріні Лопес.
Також у мережі з'явились фото бойових літаків РФ у Венесуелі.
Зазначимо, що ця латиноамериканська країна перебуває у не надто дружніх відносинах зі США. А днями президент Венесуели Ніколас Мадуро взагалі заявив, що влада США готує державний переворот в Боліваріанській Республіці.
База у Венесуелі, на якій розмістили військові літаки РФ