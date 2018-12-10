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      Мадуро звинуватив США у підготовці державного перевороту у Венесуелі

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю заявив, що влада США готує державний переворот в Боліваріанської Республіці.

      Про це повідомила Венесуельська агенція новини.

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      Сьогодні втілюється в життя і координується Білим домом спроба зруйнувати демократичне життя Венесуели і реалізувати переворот проти демократичного, вільного і конституційного режиму, який існує в нашій країні,
      – заявив Мадуро.

      Глава держави пообіцяв найближчим часом провести прес-конференцію, щоб повідомити подробиці і дані про "змову, що виходить з Білого дому".

      Раніше видання The New York Times повідомляло, що співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа проводили секретні зустрічі з бунтівними військовими з Венесуели, на яких обговорювали можливість повалення Мадуро.

      Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років.

      Теги: Новини політики Венесуела Новини США
      Джерело: 24 Канал
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