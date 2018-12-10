Мадуро звинуватив США у підготовці державного перевороту у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю заявив, що влада США готує державний переворот в Боліваріанської Республіці.

Про це повідомила Венесуельська агенція новини.

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Сьогодні втілюється в життя і координується Білим домом спроба зруйнувати демократичне життя Венесуели і реалізувати переворот проти демократичного, вільного і конституційного режиму, який існує в нашій країні,

– заявив Мадуро.

Глава держави пообіцяв найближчим часом провести прес-конференцію, щоб повідомити подробиці і дані про "змову, що виходить з Білого дому".

Раніше видання The New York Times повідомляло, що співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа проводили секретні зустрічі з бунтівними військовими з Венесуели, на яких обговорювали можливість повалення Мадуро.

Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років.