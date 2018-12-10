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      Британія підняла у небо свої винищувачі через два російські бомбардувальники біля кордону

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      Через російські літаки Британія підняла в небо винищувачі
      Через російські літаки Британія підняла в небо винищувачі / Ілюстративне фото

      Великобританія підняла у небо два винищувачі через "невідомі повітряні судна, які наближалися до її кордонів". Цими об'єктами виявились російські бомбардувальники – ТУ-160.

      Про це інформує Daily Star.

      Читайте також:Два британські винищувачі перехопили російські бомбардувальники над Норвезьким морем

      У виданні зазначають, що два "російські бомбардувальники пролетіли поблизу північної Шотландії, чим викликали тривогу".

      Винищувачі Typhoon були підняті у небо з бази ВПС "Лоссімут" в якості запобіжного заходу проти невідомих літаків, що наближаються до зони відповідальності Великобританії. Проте ніякого перехоплення не відбулося,
      – розповів речник міністерства оборони Великобританії.

      Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли російська авіація без попередження наближається або ж заходить у повітряний простір інших держав.

      Так, приміром, 21 листопада німецькі винищувачі тричі вилітали на перехоплення російських військових літаків

      Теги: Новини Росії Великобританія авіація
      Джерело: 24 Канал
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