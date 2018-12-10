Британія підняла у небо свої винищувачі через два російські бомбардувальники біля кордону

Великобританія підняла у небо два винищувачі через "невідомі повітряні судна, які наближалися до її кордонів". Цими об'єктами виявились російські бомбардувальники – ТУ-160.

Про це інформує Daily Star.

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У виданні зазначають, що два "російські бомбардувальники пролетіли поблизу північної Шотландії, чим викликали тривогу".

Винищувачі Typhoon були підняті у небо з бази ВПС "Лоссімут" в якості запобіжного заходу проти невідомих літаків, що наближаються до зони відповідальності Великобританії. Проте ніякого перехоплення не відбулося,

– розповів речник міністерства оборони Великобританії.

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли російська авіація без попередження наближається або ж заходить у повітряний простір інших держав.

Так, приміром, 21 листопада німецькі винищувачі тричі вилітали на перехоплення російських військових літаків.