Два британські винищувачі перехопили російські бомбардувальники над Норвезьким морем

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконували політ над Норвезьким морем у південно-західному напрямку. Їх перехопили два винищувачі Tornado військово-повітряних сил Британії.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

Читайте також: НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження

Так, сигнал тривоги з авіабази Lossiemouth в Шотландії надійшов до чергових сил британських ВПС 31 жовтня.

Задля забезпечення тривалості польотів винищувачів Tornado з авіабази Brize Norton в Англії також вилетів літак-заправник Voyager.

Як зазначає видання, Міноборони Росії повідомило, що два літаки Ту-160 приступили до багатогодинного польоту в районі нейтральних вод Баренцевого і Норвезького морів на тлі навчань НАТО Trident Juncture 2018, які тривають в Норвегії.

Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.