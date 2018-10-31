Два британских истребителя перехватили российские бомбардировщики над Норвежским морем

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли полет над Норвежским морем в юго-западном направлении. Их перехватили два истребителя Tornado военно-воздушных сил Великобритании.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

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Так, сигнал тревоги с авиабазы Lossiemouth в Шотландии поступил в дежурные силы британских ВВС 31 октября.

Для обеспечения продолжительности полетов истребителей Tornado с авиабазы Brize Norton в Англии также вылетел самолет-заправщик Voyager.

Как отмечает издание, Минобороны России сообщило, что два самолета Ту-160 приступили к многочасовому полету в районе нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей на фоне учений НАТО Trident Juncture 2018, которые продолжаются в Норвегии.

Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.