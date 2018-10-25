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      "Ответ агрессору": НАТО начинает крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения

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      НАТО начинает крупнейшие с "холодной войны" военные учения
      НАТО начинает крупнейшие с "холодной войны" военные учения / Фото из открытых источников

      В четверг, 25 октября, начинаются военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов.

      Об этом сообщается на сайте альянса.

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      Так, маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

      В воздухе, на суше и на море – около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы,
      – сообщили в альянсе.

      В масштабных учениях примут участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К Trident Juncture привлекут 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

      Напомним, ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также примут участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

      В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.

      Теги: Новости политики НАТО Арктика Норвегия
      Источник: 24 Канал
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