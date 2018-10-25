"Відповідь агресору": НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни військові навчання

У четвер, 25 жовтня, розпочинаються військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів.

Про це повідомляється на сайті альянсу.

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Так, маневри відбуватимуться на території скандинавської країни та поблизу її берегів з 25 жовтня по 7 листопада.

У повітрі, на суші і на морі – близько 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів перевіряють свою здатність діяти спільно, щоб захистити наше населення і території та стримати потенційних супротивників в рамках найбільших навчань НАТО в останні роки,

– повідомили в альянсі.

У масштабних навчаннях візьмуть участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії. До Trident Juncture залучать 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також візьмуть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.