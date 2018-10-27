НАТО грозит "Тризубом": Россия получила военное предупреждение

В среду, 25 октября, в Норвегии стартовали крупнейшие со времен окончания Холодной войны маневры. 50 тысяч солдат из разных стран Альянса тренируются ради так называемого "союзного случая" – то есть, если некий неизвестный противник нападет на одного из членов этого военного союза и всем остальным придется реагировать в соответствии с параграфом 5 Устава НАТО, известного как "Все за одного".

Хотя, почему "неизвестный"? Никто не делает тайны, что нападавшиим считается Россия.

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Почему, собственно, Альянсу понадобились такие большие маневры? Ведь уже более, чем тридцать лет подряд он не проводил подобных учений, с большой долей правоты считая, что "воюют не числом, а умением" и грандиозные маневры просто не очень эффективны. Однако, на этот раз цель у учений с названием "Trident Junction" (или же - "Основа трезубца" – скорее, политическая, чем военная.

Она заключается в том, чтобы дать России четкий сигнал: войска Альянса готовы дать отпор в том случае, если Путину захочется, например, поиграть в "гибридную войну" не только на украинской территории, но и на территории одной или нескольких стран, входящих в НАТО. Таких, которые будут расценены Кремлем, как слабые и "созревшие" для военной аннексии под видом очередного "референдума" или, скажем, "гражданской войны". Вероятность подобного нападения очень высока, причем, следует признать – не только по вине Москвы, но и по вине самого Альянса.

Нападение России на Украину продемонстрировало, что ни европейские страны НАТО, ни "первые среди равных", США, не собираются на самом деле воевать, какие бы меморандумы они ни подписывали и какие бы гарантии не давали. Возможно, раньше считалось, что под угрозой российского нападения оказались лишь государства, которые не входят в Альянс, перед которыми у НАТО нет, так сказать, "внутренних" обязанностей – но после печально известного заявления американского президента о том, что он "не собирается вступать в Третью Мировую войну за какие-то маленькие, воинственные страны, хоть бы они были членами НАТО", зловонный дух русского медведя вдруг до боли жгуче почувствовали и другие страны Североатлантического Альянса, прежде всего, восточноевропейские государства: страны Балтики, Польша, Чехия, Словакия и другие.

Почувствовали еще и потому, что в последнее время выяснилось, что армии европейских стран-членов НАТО вовсе не являются такими уж безупречно готовыми к бою, как это всегда считалось. В общем, пока самыми боеготовыми на Старом континенте являются армии Франции и Великобритании, да и то – скорее, из-за наличие у этих государств ядерного оружия, а не по причине хорошего состояния "конвенционных" войск.



Армии Франции и Великобритании являются самыми готовыми в Европе

Таким образом, "Trident Juncture" является ничем иным, как попыткой продемонстрировать противнику: тебя готовы достойно встретить, что бы ты там себе ни насочинял. Об этом заявил и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Этими маневрами мы открыто показываем, что готовы к защите любого члена Альянса против любой угрозы".

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"Пятая колонна" Кремля

Но так ли это на самом деле? Захват Крыма, вторжение на украинский Восток недвусмысленно показали, что россияне не останавливаются перед нарушением каких-либо международных законов и договоренностей, если считают, что это им сойдет с рук. Российскую агрессию остановили не западные переговорщики, не великомудрые миротворцы и даже не спешно принятые санкции – чтобы они подействовали, должно было пройти достаточно долгое время и, как помнят украинцы, много милых и вежливых западных партнеров открыто готовились к моменту, когда путинское кодло поглотит Украину, создав "совершенные факты", чтобы быстренько эти санкции отменить. Но не так случилось, как думалось: ситуацию (не только для Украины, но и по крайней мере для Восточной Европы) спасла возрожденная буквально на ровном месте, как Феникс из пепла, украинская армия. Именно она кровью и огнем, жертвами и собственным телом остановила врага – не победила, но заставила его застрять на месте.

Эту заслугу украинцев не признают сегодня официально ни в НАТО, ни в ЕС, но по крайней мере некоторые из членов Альянса сделали свои выводы. Поляки, литовцы, латвийцы и эстонцы теперь официально исходят из того, что им напрямую грозит российское нападение. В то же самое время Германия и другие ведущие страны НАТО демонстрируют такую себе спокойную расслабленность: они считают, что нет никакого указания на то, что Россия планирует нападение хотя бы на одну из стран НАТО. Но все же, мол, на всякий случай, конечно, следует немного подтянуться, следует побольше обучать войска и побольше тратить денег на их вооружение и выучку. В конце концов, это, кроме всего прочего, выгодно с экономической точки зрения.

Конечно, с российской стороны звучат сегодня заявления о провокациях и о том, что маневры НАТО - это плохо, некстати и вообще-недопустимо. О собственных раздутых учениях, которые только что состоялись на Дальнем Востоке, российские представители уже просто не вспоминают: что позволено Кремлю, то не позволено более никому.



Украинская армия возродилась, как Феникс, из пепла/Фото: 24 Канал

Но и внутри самого Альянса звучат голоса, которые подвергают военные учения НАТО критике. Скажем, лидер фракции "левых" немецкого Бундестага, Дитмар Бартш, заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung буквально следующее:

Это просто смешно и опасно, это явная провокация против России – начинать в Норвегии крупнейшие маневры НАТО за последние 30 лет в сегодняшнем напряженном климате.

Он считает, что угроза войны идет не со стороны России, а со стороны самого НАТО: "Президент США угрожает России и Китаю гонкой ядерных вооружений и выходит из договоров о разоружении. Безумие!"

Ну, от немецких "левых", в общем, ничего другого ждать и не приходится: эта партия вполне открыто занимает пророссийские позиции, ее лидеры носятся в Москву, как в ближайшее отделение банка, и настолько явно работают на Кремль, насколько это вообще возможно. Подобные голоса слышны сейчас по всей Европе, от всех "друзей Путина" – от немецких "левых" и чешских коммунистов до немецких же неонацистов из партии "Альтернатива для Германии" и французских неонацистов из партии "Национальный фронт". Когда речь идет о путинских деньгах – "левые" и "правые" забывают о своих разногласиях и вместе выстраивают пророссийский фронт в Евросоюзе.

Учиться заново

Зато солдаты НАТО демонстрируют, как они умеют выстраивать фронт для защиты от России. Американский адмирал Джеймс Г. Фогго принял команду над 50 тысячами военных, 10 тысячами боевых машин, 300 самолетами, вертолетами и кораблями. Они будут тренироваться аж две недели подряд. Наибольший контингент принадлежит, конечно, США, а вот вторым по величине неожиданно стал немецкий контингент – 10 тысяч солдат Бундесвера принимают участие в этих маневрах.

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Такое большое участие объясняется, прежде всего, тем, что немецкий Бундесвер с начала 2019 года должен взять на себя командование европейскими войсками быстрого реагирования НАТО – так называемыми VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). Эти войска были основаны и выстроены в течение последних четырех лет - из-за российского нападения на Украину - как элемент стратегии противодействия России.

Но пока что военные элементы вызывают у многих даже не "некоторое", а действительно большое сомнение. По крайней мере, в первый же день маневров в Норвегии произошли первые ДТП с участием военных: в городах Гламос и Йорабруа. Военные машины налетели на рейсовые автобусы. Четверо солдат получили ранения, никто из гражданских не пострадал, а российские журналисты получили прекрасную возможность высмеять из солдат НАТО, таких нелепых, влезших в беду еще до того, как добрались до зоны боевых действий...



Масштабные военные учения НАТО проходят в Норвегии//Getty images

Что ж, по крайней мере, военные НАТО не строят из себя целомудренных девиц и четко признают как наличие российской угрозы, так и свои собственные пороки и недостатки. И пытаются их как можно скорее исправить.

"На протяжении прошлых лет ситуация с безопасностью в Европе ощутимо ухудшилась", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе в первый день учений Trident Juncture. – "Важно показать, что мы в состоянии защитить каждого партнера по Альянсу от любой угрозы". При этом, как всегда, он подчеркнул, что все это – конечно же, не против России. Даже, говорит Столтенберг, на маневры были приглашены российские и белорусские наблюдатели. Что ж, дипломатия - это тоже гибридное оружие, не так ли?