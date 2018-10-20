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      России не поможет агрессия: стали известны перспективы членства Украины в НАТО

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      Членство в Нато предоставит Украине гарантии безопасности, – экс-помощник госсекретаря США
      Членство в Нато предоставит Украине гарантии безопасности, – экс-помощник госсекретаря США / Фото из открытых источников

      США должны четко заявлять, что оккупацией другой страны России не удастся удержать ее от членства в ЕС или НАТО. Членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и углубит интеграцию с евроатлантическим сообществом.

      Об этом сказал старший эксперт Международного университета во Флориде и бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, сообщает "Голос Америки".

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      Крамер подчеркнул, что российский президент Владимир Путин отвечает за прекращение войны на Донбассе. Вместе с тем, по словам американского дипломата, в Украине увеличилась поддержка идей присоединения к НАТО.

      НАТО пообещало в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами альянса. И Украина, и НАТО должны сделать так, чтобы это обещание было выполнено. Это в интересах Украины, и предоставит Украине гарантии безопасности и углубит интеграцию с евроатлантическим сообществом,
      – рассказал он.

      Экс-помощник госсекретаря отметил, что США должны четко заявлять, что оккупацией другой страны России не удастся удержать ее от членства в Евросоюзе или НАТО.

      "Конечно, в случае с НАТО труднее, в первую очередь – то, что касается гарантий военной безопасности. Это должно быть понятно, что двери остаются открытыми и мы продвигаемся к тому, чтобы приветствовать Украину и Грузию в этих дверях", – заявил он.

      По словам Крамера, Запад должен увеличить давление на Кремль за вторжение России в Украину.

      Напомним, Украина завоевала право проведения весенней сессии Парламентской ассамблеи североатлантического альянса (ПА НАТО) в Киеве в 2020 году.

      В начале сентября Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституцию, который предусматривает закрепление в Основном законе курса государства на вступление в ЕС и НАТО.

      20 сентября Верховная Рада дала старт внесению изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

       

      Что такое НАТО?Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости США Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе НАТО
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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