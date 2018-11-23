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      Винищувачі НАТО тричі за день перехопили російські військові літаки

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      Винищувачі НАТО Eurofighter тричі за день перехопили російські літаки
      Винищувачі НАТО Eurofighter тричі за день перехопили російські літаки / Ілюстративне фото

      Німецькі винищувачі Eurofighter 21 листопада тричі вилітали на перехоплення російських військових літаків у межах місії НАТО з контролю повітряного простору над Балтійським морем.

      Про це повідомило командування військово-повітряних сил НАТО.

      "Всі російські літаки летіли в міжнародному повітряному просторі. Перехоплення з боку НАТО було запобіжним заходом", – пояснили в Альянсі.

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      Так, о 8:30 біля узбережжя Литви помітили російський транспортний Ан-26. Він прямував з Калінінградської області і не повідомив про план свого польоту. На перехоплення літака піднялися 2 винищувачі.

      Близько 10:30 поряд з повітряним простором НАТО зафіксували російський винищувач МіГ-29, його також супроводжував Eurofighter.

      Пізніше радари зафіксували 2 російських військово-транспортних Іл-76, які летіли в напрямку Калінінграда і також не повідомили маршрут прямування. Назустріч їм вилетіли два винищувачі НАТО.

      Додамо, що з 31 серпня німецькі і бельгійські винищувачі здійснили понад 30 бойових вильотів у межах місії з контролю повітряного простору над Балтикою.

      Теги: Новини Росії авіація НАТО
      Джерело: 24 канал
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