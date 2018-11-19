У НАТО зробили важливу заяву щодо провокативних дій Росії в Криму
Комітет з питань оборони та безпеки НАТО підтримав українську правку "Посилення натівських сил стримування на сході" щодо присутності Альянсу в Балтії, Польщі та Чорному морі.
Про це повідомила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
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"Щодо Криму в цьому проекті резолюції зазначається: виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем А2/AD (засоби заборони доступу, – 24 канал), які розташовані біля країн Балтії у Калінінграді та в Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів, як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності", – йдеться у повідомлені.
Також Комітет з питань цивільного виміру та безпеки НАТО засудив будівництво Росією Керченського мосту.
Нагадаємо, у Парламентській асамблеї НАТО засудили Росію за її втручання у демократичні процеси інших країн та намагання дестабілізувати ситуацію. Зокрема, у документі мовиться про "загальні стратегічні виклики", які російські кібернетичні та інформаційні операції створюють для безпеки союзників.
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