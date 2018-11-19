В НАТО сделали важное заявление относительно провокационных действий России в Крыму

Комитет по вопросам обороны и безопасности НАТО поддержал украинскую правку "Усиление натовских сил сдерживания на востоке" относительно присутствия Альянса в Балтии, Польши и Черном море.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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"По Крыму в этом проекте резолюции отмечается: выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD (средства запрета доступа – 24 канал), которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и в Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности", – говорится в сообщении.

Также Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО осудил строительство Россией Керченского моста.

Напомним, в Парламентской ассамблее НАТО осудили Россию за ее вмешательство в демократические процессы других стран и попытки дестабилизировать ситуацию. В частности, в документе говорится про "общие стратегические вызовы", которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников.