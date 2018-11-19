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      В НАТО сделали важное заявление относительно провокационных действий России в Крыму

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      Комитет по вопросам обороны и безопасности НАТО
      Комитет по вопросам обороны и безопасности НАТО / Фото из открытых источников

      Комитет по вопросам обороны и безопасности НАТО поддержал украинскую правку "Усиление натовских сил сдерживания на востоке" относительно присутствия Альянса в Балтии, Польши и Черном море.

      Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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      "По Крыму в этом проекте резолюции отмечается: выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD (средства запрета доступа – 24 канал), которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и в Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности", – говорится в сообщении.

      Также Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО осудил строительство Россией Керченского моста.

      Напомним, в Парламентской ассамблее НАТО осудили Россию за ее вмешательство в демократические процессы других стран и попытки дестабилизировать ситуацию. В частности, в документе говорится про "общие стратегические вызовы", которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма НАТО Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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