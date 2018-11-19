Ще одне попередження для Росії: в ПА НАТО відреагували на втручання Кремля у вибори

Держави-члени Парламентської асамблеї НАТО засуджують Росію за її втручання у демократичні процеси інших країн та намагання дестабілізувати ситуацію.

Про це йдеться у проекті резолюції Парламентської асамблеї НАТО "Захист виборів у Альянсі", пише Укрінформ.

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Зокрема, у документі мовиться про "загальні стратегічні виклики", які російські кібернетичні та інформаційні операції створюють для безпеки союзників.

Асамблея рішуче засуджує нещодавні втручання Росії у вибори й референдуми у країнах-союзниках та партнерах, а також її ширші намагання дестабілізувати демократії у Європі та Північній Америці,

– стверджується у резолюції.

У Парламентській асамблеї НАТО висловили занепокоєння агресивною політикою, яку постійно здійснює Росія.

"Асамблея занепокоєна, що агресивні дії Росії, у тому числі погрози й застосування сили, а також проведення гібридних операцій, підривають євроатлантичну безпеку та заснований на правилах світовий порядок", – мовиться у документі.

До слова, Парламентська асамблея НАТО триває у канадському Галіфаксі. Членам української делегації вдалося успішно провести кілька важливих правок до підсумкових документів, які будуть винесені на обговорення делегатів у понеділок, 19 листопада.

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї НАТО також заявили, що країни-члени повинні докласти зусиль для уникнення енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.