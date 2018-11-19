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      Ще одне попередження для Росії: в ПА НАТО відреагували на втручання Кремля у вибори

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      У ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми
      У ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми / Фото з відкритих джерел

      Держави-члени Парламентської асамблеї НАТО засуджують Росію за її втручання у демократичні процеси інших країн та намагання дестабілізувати ситуацію.

      Про це йдеться у проекті резолюції Парламентської асамблеї НАТО "Захист виборів у Альянсі", пише Укрінформ.

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      Зокрема, у документі мовиться про "загальні стратегічні виклики", які російські кібернетичні та інформаційні операції створюють для безпеки союзників.

      Асамблея рішуче засуджує нещодавні втручання Росії у вибори й референдуми у країнах-союзниках та партнерах, а також її ширші намагання дестабілізувати демократії у Європі та Північній Америці,
      – стверджується у резолюції.  

      У Парламентській асамблеї НАТО висловили занепокоєння агресивною політикою, яку постійно здійснює Росія.

      "Асамблея занепокоєна, що агресивні дії Росії, у тому числі погрози й застосування сили, а також проведення гібридних операцій, підривають євроатлантичну безпеку та заснований на правилах світовий порядок", – мовиться у документі.

      До слова, Парламентська асамблея НАТО триває у канадському Галіфаксі. Членам української делегації вдалося успішно провести кілька важливих правок до підсумкових документів, які будуть винесені на обговорення делегатів у понеділок, 19 листопада.

      Нагадаємо, у Парламентській асамблеї НАТО також заявили, що країни-члени повинні докласти зусиль для уникнення енергетичної ізоляції України через можливе будівництво "Північного потоку-2". Асамблея закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських.

      Теги: Новини Росії Новини політики НАТО
      Джерело: 24 Канал
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