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      Истребители НАТО трижды за день перехватили российские военные самолеты

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      Истребители НАТО Eurofighter трижды за день перехватили российские самолеты
      Истребители НАТО Eurofighter трижды за день перехватили российские самолеты / Иллюстративное фото

      Немецкие истребители Eurofighter 21 ноября трижды вылетали на перехват российских военных самолетов в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства над Балтийским морем.

      Об этом сообщило командование военно-воздушных сил НАТО.

      "Все российские самолеты летели в международном воздушном пространстве. Перехват со стороны НАТО был мерой пресечения", – пояснили в Альянсе.

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      Так, в 8:30 у побережья Литвы заметили российский транспортный Ан-26. Он направлялся из Калининградской области и не сообщил о плане своего полета. На перехват самолета поднялись 2 истребителя.

      Около 10:30 рядом с воздушным пространством НАТО зафиксировали российский истребитель МиГ-29, его также сопровождал Eurofighter.

      Позже радары зафиксировали 2 российских военно-транспортных Ил-76, которые летели в направлении Калининграда и также не сообщили маршрут следования. Навстречу им вылетели два истребителя НАТО.

      Добавим, что с 31 августа немецкие и бельгийские истребители совершили более 30 боевых вылетов в рамках миссии по контролю воздушного пространства над Балтикой.

      Теги: Новости России авиация НАТО
      Источник: 24 канал
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