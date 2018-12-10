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      Британия подняла в небо свои истребители из-за двух российских бомбардировщиков у границы

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      Из-за российских самолетов Британия подняла в небо истребители
      Из-за российских самолетов Британия подняла в небо истребители / Иллюстративное фото

      Великобритания подняла в небо два истребителя из-за "неизвестных воздушных судов, которые приближались к ее границам". Этими объектами оказались российские бомбардировщики – ТУ-160.

      Об этом информирует Daily Star.

      Читайте также: Два британских истребителя перехватили российские бомбардировщики над Норвежским морем

      В издании отмечают, что два "российских бомбардировщика пролетели вблизи северной Шотландии, чем вызвали тревогу".

      Истребители Typhoon были подняты в небо с базы ВВС "Лоссимут" в качестве меры пресечения против неизвестных самолетов, приближающихся к зоне ответственности Великобритании. Однако никакого перехвата не произошло,
      – рассказал спикер Министерства обороны Великобритании.

      Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда российская авиация без предупреждения приближается или же заходит в воздушное пространство других государств.

      Так, к примеру, 21 ноября немецкие истребители трижды вылетали на перехват российских военных самолетов.

      Теги: авиация Новости России Великобритания
      Источник: 24 Канал
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