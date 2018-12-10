Британия подняла в небо свои истребители из-за двух российских бомбардировщиков у границы
Великобритания подняла в небо два истребителя из-за "неизвестных воздушных судов, которые приближались к ее границам". Этими объектами оказались российские бомбардировщики – ТУ-160.
Об этом информирует Daily Star.
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В издании отмечают, что два "российских бомбардировщика пролетели вблизи северной Шотландии, чем вызвали тревогу".
Истребители Typhoon были подняты в небо с базы ВВС "Лоссимут" в качестве меры пресечения против неизвестных самолетов, приближающихся к зоне ответственности Великобритании. Однако никакого перехвата не произошло,
– рассказал спикер Министерства обороны Великобритании.
Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда российская авиация без предупреждения приближается или же заходит в воздушное пространство других государств.
Так, к примеру, 21 ноября немецкие истребители трижды вылетали на перехват российских военных самолетов.