В частности, над этим делом работает Государственное бюро расследований. Они расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в Николаеве и причин, которые привели к этой трагедии.

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ГБР расследует взрыв в Николаеве, после которого погибли военные

В Государственном бюро расследований отметили, что, по предварительной информации, 24 апреля 2024 года в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва,

– отметили представители ГБР.

Правоохранители отметили, что во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв, из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов.

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В Николаеве взорвалось взрывное неизвестное устройство