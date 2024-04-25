Зокрема, над цією справою працює Державне бюро розслідувань. Вони розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до цієї трагедії.
До теми У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій, зайнялися авто: постраждали 5 рятувальників
ДБР розслідує вибух у Миколаєві, після якого загинули військові
У Державному бюро розслідувань наголосили, що, за попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільному паркуванні під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.
Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху,
– зазначили представники ДБР.
Правоохоронці наголосили, що під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух, через який травмувалися п'ять рятувальників, що приїхали на виклик.
У Миколаєві вибухнув вибуховий невідомий пристрій
- У Миколаєві близько 19:12 жителі почули гучний вибух. На цей момент повітряної тривоги ні в Миколаєві, ні по всій Миколаївській області не було.
- Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух не був пов'язаний з ворожим прильотом, а на місці працюють аварійні служби. О 19:36 місцеві ЗМІ повідомили про другий вибух.
- Далі у ДСНС повідомили, що стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, а 5 співробітників ДСНС постраждали.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич ще раз заспокоїв громадян, наголосивши, що вибухи не були пов'язані з ворожим обстрілом. Він також зауважив, що надзвичайні події ставались як до повномасштабного вторгнення, так стаються і зараз.