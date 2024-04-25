Зокрема, над цією справою працює Державне бюро розслідувань. Вони розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до цієї трагедії.

До теми У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій, зайнялися авто: постраждали 5 рятувальників

ДБР розслідує вибух у Миколаєві, після якого загинули військові

У Державному бюро розслідувань наголосили, що, за попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільному паркуванні під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху,

– зазначили представники ДБР.

Правоохоронці наголосили, що під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух, через який травмувалися п'ять рятувальників, що приїхали на виклик.

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У Миколаєві вибухнув вибуховий невідомий пристрій