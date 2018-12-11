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      Трамп всерьез опасается объявления ему импичмента, – CNN

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками выражает опасения о возможности объявления ему импичмента после того, как Палата представителей Конгресса перейдет под контроль демократов в следующем году.

      Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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      Отмечается, что Трамп открыто выражал беспокойство по поводу того, что демократы, уже в январе получат контроль над нижней палатой Конгресса и смогут инициировать процедуру импичмента в отношении него.

      Дональд Трамп считает, что импичмент "по-настоящему возможен", однако абсолютной уверенности в этом у него нет, 
      – говорится в сообщении.

      В воскресенье член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлер заявил, что законодатели должны начать процедуру импичмента Трампа, если будет доказано, что он лично отдал распоряжение своему теперь уже бывшему юристу Майклу Коэну заплатить двум женщинам в обмен на их молчание о возможных интимных связях с Трампом.

      Недлер также заявил, что законодателям нужно будет "изучить все это" с учетом выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу утверждений о том, что Трамп и его штаб вступали в сговор с Россией, чтобы помочь ему победить и, уже на посту президента, Трамп препятствовал правосудию, пытаясь сорвать расследование, которое продолжается уже 19 месяцев.

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      В Белом доме считают, что единственными серьезным обвинением, которое потенциально может стоить Трампу должности, может стать его возможная причастность к нарушению правил финансирования избирательных кампаний в рамках дела Коэна.

      Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении "сговора" между помощниками Трампа и Россией, по мнению Белого дома, до импичмента не приведет.

      С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала Россия избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости России Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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