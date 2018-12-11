Трамп всерйоз побоюється оголошення йому імпічменту, – CNN

Президент США Дональд Трамп в розмовах зі своїми помічниками висловлює побоювання щодо можливості оголошення йому імпічменту після того, як Палата представників Конгресу перейде під контроль демократів у наступному році.

Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело.

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Зазначається, що Трамп відкрито висловлював занепокоєння з приводу того, що демократи, які уже в січні отримають контроль над нижньою палатою Конгресу, ініціюють процедуру імпічменту щодо нього.

Дональд Трамп вважає, що імпічмент "по-справжньому можливий", проте абсолютної впевненості щодо цього нього немає,

– йдеться у повідомленні.

У неділю член юридичного комітету нижньої палати Конгресу Джеррі Надлер заявив що законодавці повинні почати процедуру імпічменту щодо Трампа, якщо буде доведено, що той особисто віддав розпорядження своєму тепер уже колишньому юристу Майклу Коену заплатити двом жінкам в обмін на їхнє мовчання про можливі інтимних зв'язках з Трампом.

Недлер також заявив, що законодавцям потрібно буде "вивчити все це" з урахуванням висновків спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу тверджень про те, що Трамп і його штаб вступали у змову з Росією, щоб допомогти йому перемогти і що, вже на посаді президента, Трамп перешкоджав правосуддю , намагаючись зірвати розслідування, яке триває вже 19 місяців.

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У Білому домі вважають, що єдиними серйозним звинуваченням щодо Трампа, яке потенційно коштуватиме йому посади, може стати його можлива причетність до порушення правил фінансування виборчих кампаній у рамках справи Коена.

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера стосовно "змови" між помічниками Трампа і Росією, на думку Білого дому, до імпічменту не приведе.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.