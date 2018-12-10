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      Демократи можуть ініціювати слухання щодо імпічменту Трампа, – конгресмен Надлер

      144 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Один з ключових американських законодавців конгресмен Джеррі Надлер заявив, що демократи в Палаті представників можуть ініціювати питання про проведення слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

      Про це повідомило видання "Голос Америки".

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      Конгресмен вважає, що американський лідер "оточив себе шахраями" і є частиною великої "змови проти всього американського народу" з метою перемогти на виборах у 2016 році.

      Заява конгресмена пов'язана з тим, що федеральні прокурори звинуватили колишнього адвоката Трампа Майкла Коена в організації виплати відступних у розмірі 280 тисяч доларів двом жінкам, які стверджували, що вони перебували у зв'язку з Трампом, в обмін на їхнє мовчання перед виборами.

      Прокурори заявили, що зазначені виплати проводилися в координації c Трампом і за його вказівкою.

      Надлер вважає, що у випадку, якщо ці твердження щодо Трампа виявляться правдою, то вони, "безумовно, можуть стати підставами для імпічменту". Це може привести до усунення президента з посади, якщо Сенат визнає його винним (для цього потрібно дві третини голосів – 24 Канал). Однак, така перспектива виглядає сумнівною на тлі збереження республіканцями контролю над Сенатом і в новому складі Конгресу, який приступить до роботи вже у січні.

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      Надлер заявив, що законодавцям потрібно буде "вивчити все це" з урахуванням висновків спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу тверджень про те, що Трамп і його штаб вступали в змову з Росією, щоб допомогти йому перемогти і що, вже на посаді президента, Трамп перешкоджав правосуддю , намагаючись зірвати розслідування, яке триває вже 19 місяців.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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