Демократы могут инициировать слушания по импичменту Трампа, – конгрессмен Надлер

Один из ключевых американских законодателей конгрессмен Джерри Надлер заявил, что демократы в Палате представителей могут инициировать вопрос о проведении слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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Конгрессмен считает, что американский лидер "окружил себя мошенниками" и является частью большого "заговора против всего американского народа" с целью победить на выборах в 2016 году.

Заявление конгрессмена связано с тем, что федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в организации выплат отступных в размере 280 тысяч долларов двум женщинам, которые утверждали, что они находились в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами.

Прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Надлер считает, что в случае, если эти утверждения окажутся правдой, то они, "безусловно, могут стать основаниями для импичмента". Это может привести к устранению президента от должности, если Сенат признает его виновным (для этого требуется две трети голосов – 24 Канал). Однако, такая перспектива выглядит сомнительной на фоне сохранения республиканцами контроля над Сенатом и в новом составе Конгресса, который приступит к работе уже в январе.

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Надлер заявил, что законодателям нужно будет "изучить все это" с учетом выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу утверждений о том, что Трамп и его штаб вступали в сговор с Россией, чтобы помочь ему победить и, уже на посту президента, Трамп препятствовал правосудию , пытаясь сорвать расследование, которое продолжается уже 19 месяцев.

С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала Россия избранию Трампа на пост президента США.