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      Трамп вирішив, кого буде рекомендувати на посаду генпрокурора США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото із відкритих джерел

      7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що пропонуватиме на посаду голови Департаменту юстиції та генпрокурора за сумісництвом 68-річного Вільяма Барра.

      Про це повідомило видання The Hill.

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      Вільям Барр вже обіймав посаду генпрокурора США в адміністрації Джорджа Буша-старшого з 1991 по 1993 рік.

      Вільям Барр
      Вільям Барр

      Протягом останніх двох років Барр погоджувався з деякими поглядами Трампа щодо розслідування змови з росіянами. Він цікавився, чи група слідчих під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера не переслідує політичну мету.

      Виступаючи перед журналістами в Білому Домі, президент США зазначив, що на його думку, Барр є шанованим адвокатом і чудовою людиною.

      Для того, що Вільяма остаточно затвердили, його кандидатуру повинен підтримати Сенат США. Хоча колишній генпрокурор і є відомою політичною постаттю у Вашингтоні, та його схвалення може пройти доволі важко.

      Нагадаємо, 7 листопада генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку. Президент США оголосив, що начальник апарату Сешнса Метт Уїтекер буде призначений виконуючим обов'язки генерального прокурора.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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