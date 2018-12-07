Трамп вирішив, кого буде рекомендувати на посаду генпрокурора США

7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що пропонуватиме на посаду голови Департаменту юстиції та генпрокурора за сумісництвом 68-річного Вільяма Барра.

Про це повідомило видання The Hill.

Читайте також: Трамп вирішив призначити Нойерт новим представником США при ООН, – ЗМІ

Вільям Барр вже обіймав посаду генпрокурора США в адміністрації Джорджа Буша-старшого з 1991 по 1993 рік.



Вільям Барр

Протягом останніх двох років Барр погоджувався з деякими поглядами Трампа щодо розслідування змови з росіянами. Він цікавився, чи група слідчих під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера не переслідує політичну мету.

Виступаючи перед журналістами в Білому Домі, президент США зазначив, що на його думку, Барр є шанованим адвокатом і чудовою людиною.

Для того, що Вільяма остаточно затвердили, його кандидатуру повинен підтримати Сенат США. Хоча колишній генпрокурор і є відомою політичною постаттю у Вашингтоні, та його схвалення може пройти доволі важко.

Нагадаємо, 7 листопада генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав на ім'я президента Дональда Трампа заяву про відставку. Президент США оголосив, що начальник апарату Сешнса Метт Уїтекер буде призначений виконуючим обов'язки генерального прокурора.