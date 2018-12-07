Трамп вирішив призначити Нойерт новим представником США при ООН, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити новим постпредом при ООН офіційного представника держдепартаменту Хізер Нойерт.

Про це повідомила аналітична агенція Bloomberg з посиланням на три джерела.

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Зазначається, що ні у прес-службі Білого дому ні у державному департаменті наразі ніяк не прокоментували цю інформацію.

Пост стане вакантним наприкінці року, коли його покине чинний постпред Ніккі Хейлі. Після того як Трамп призначить постпреда, кандидатуру має затвердити сенат США.

Раніше американський телеканал Fox News повідомляв, що Дональд Трамп розглядає п'ять кандидатур на посаду постійного представника США в Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, 9 жовтня Ніккі Гейлі, яка була представником США в ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі несподівано оголосила йому про свою відставку. Виконання своїх обов'язків вона продовжить до кінця року.

Хто така Хізер Нойерт?З 24 квітня 2017 року вона є офіційним представником Державного департаменту США. Раніше була ведучою та кореспонденткою ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Хізер Нойерт провела свою першу прес-конференцію 6 червня 2017 року.