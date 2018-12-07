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      Трамп решил назначить Нойерт новым представителем США при ООН, – СМИ

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      Хизер Нойерт
      Хизер Нойерт / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом при ООН официального представителя госдепартамента Хизер Нойерт.

      Об этом сообщила аналитическая агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

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      Отмечается, что ни в пресс-службе Белого дома ни в государственном департаменте пока никак не прокомментировали эту информацию.

      Пост станет вакантным в конце года, когда его покинет действующий постпред Никки Хейли. После того как Трамп назначит постпреда, кандидатуру должен утвердить сенат США.

      Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что Дональд Трамп рассматривает пять кандидатур на должность постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций.

      Напомним, 9 октября Никки Хейли, которая была представителем США в ООН с января 2017 года, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме неожиданно объявила ему о своей отставке. Выполнение своих обязанностей она продолжит до конца года.

      Кто такая Хизер Нойерт?С 24 апреля 2017 она является официальным представителем Государственного департамента США. Ранее была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Хизер Нойерт провела свою первую пресс-конференцию 6 июня 2017.

      Теги: Дональд Трамп ООН Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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