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      Трамп підтвердив, що Хізер Нойерт є фаворитом у представники США при ООН

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      Хізер Нойерт
      Хізер Нойерт / Фото з відкритих джерел

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім з усією серйозністю розглядає кандидатуру прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойерт на посаду постійного представника при ООН.

      Про це повідомило видання CNN.

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      Зазначається, що глава Білого дому заявив про це своїм радникам. Водночас, джерела видання наголошують, що рішення про призначення Нойерт не є остаточним.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що за інформацією американських ЗМІ Дональд Трамп розглядає кандидатуру керівника прес-служби Держдепартаменту Хізер Нойерт на посаду представника США в ООН.

      Тоді Нойерт не стала коментувати інформацію про своє можливе призначення на цю посаду, у Білому домі також відмовилися від коментарів.

      Нагадаємо, 9 жовтня Ніккі Гейлі, яка була представником США в ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі несподівано оголосила йому про свою відставку. Виконання своїх обов'язків вона продовжить до кінця року.

      Хто така Хізер Нойерт?З 24 квітня 2017 року вона є офіційним представником Державного департаменту США. Раніше була ведучою та кореспонденткою ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Хізер Нойєрт провела свою першу прес-конференцію 6 червня 2017 року.

      Теги: Новини США Новини політики ООН Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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