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      США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу: Тука назвав причину

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      США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу через позицію Росії
      США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу через позицію Росії / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки не приєднаються до "Нормандського формату" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі через принципову позицію Росії.

      Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Громадське".

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      Зокрема, чиновник прокоментував візит Президента України Петра Порошенка до Франції 11 листопада, де будуть представники Німеччини, Франції та РФ (учасники "нормандського формату"), а також президент США Дональд Трамп.

      Трамп може буде, але переговорів таких не буде. Росія багаторазово заявляла, що вона не бачить США стороною переговорів в українському питанні. І така заява в черговий, 45-й раз не так давно пролунала з вуст Лаврова. Позиція РФ щодо цього залишається незмінною,
      – підкреслив Тука.

      Заступник міністра додав, що апелювання деяких політиків до Будапештського меморандуму, як методу впливу на Москву – це лише "гра на публіку".

      "Якщо Росія категорично відмовляється сідати за стіл переговорів з Британією і США. Який Будапешт?", – зазначив Тука.

      Нагадаємо, 11 листопада у Парижі відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви.

      Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна - Німеччина – Франція - Росія, щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі глав цих держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      Що таке Будапештський меморандум?Це угода між Україною, Росією, США та Великобританією, підписана у Будапешті 5 грудня 1994 року. Згідно з текстом меморандуму, Україна добровільно відмовлялася від свого ядерного арсеналу, який тоді був третім за величиною у світі. Росія, США та Великобританія, зі свого боку, зобов'язувалися, серед іншого, утримуватися від "загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Нормандський формат Дональд Трамп Війна на Донбасі Новини Франції Георгій Тука
      Джерело: 24 Канал
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