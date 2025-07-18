Низка ЗМІ пише про те, що загарбники готують нову хвилю наступу за допомогою додаткових резервів. Окупанти спробують взяти в оточення підрозділи ЗСУ у трьох районах, передає 24 Канал.

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Де ворог мав успіх на фронті?

За даними DeepState, окупанти просунулися в Яблунівці. Цей населений пункт розташований на Донеччині. Він належить до Торецького напрямку. Просування ворога у цьому районі поступово наближає його до охоплення Костянтинівки.

Де розташована Яблунівка на карті

Також окупанти наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровською областю, просунувшись біля Воскресенки та Зеленого Гаю. Обидва населені пункти розташовані на Новопавлівському напрямку.

Де Воскресенка на карті

Де Зелений Гай на карті

Нагадаємо, що українська влада заперечує повідомлення у мережі про підготовку Росії до нового наступу. Аналітики також пояснюють, що наразі триває старий наступ, оскільки ворог не брав оперативну паузу для відновлення сил.