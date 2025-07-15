Видання Bild із посиланням на російський Генштаб теж писало, що нібито Кремль готує новий меганаступ на другу половину літа 2025 року. У РНБО вважають цю публікацію безглуздою, адже противник не припиняв наступальні дії ще з минулого року, передає 24 Канал.

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Чи справді Росія готує новий наступ?

Таку ж думку має військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський. В інтерв'ю Oboz.ua він заявив, що окупанти не закінчили ще старий наступ.

Посилаючись на історію війн, аналітик зауважив, що зазвичай, одна зі сторін конфлікту проводить певну операцію, отримує або не отримує бажаний результат, а тоді бере оперативну паузу для відновлення сил.

Однак росіяни оперативної паузи як такої не брали. "Тому говорити, що у них там якийсь новий наступ, не доводиться", – пояснив Киричевський.

За словами експерта, на деяких напрямках ситуація залишається незмінною протягом кількох місяців. Ще влітку 2024 року було багато істерики з приводу того, що росіяни за осінь вийдуть на адмінмежу Дніпропетровської області, візьмуть Покровськ і Торецьк. Втім, наразі противнику досі не вдалося реалізувати цих намірів.

Наразі на фронті є певна ситуація позиційного глухого кута – росіяни не отримують очікуваного стрімкого руху вперед. Тому говорити про те, що ворогові вдасться досягти значних територіальних здобутків, не доводиться. Водночас в українських сил теж немає значних оборонних потужностей, які б дозволили повторити щось на кшталт Курської операції.

На думку Киричевського, щоб досягти значного успіху росіянам потрібно залучати не лише "північнокорейських найманців, але й лаоських". Він припустив, що окупанти можуть спробувати захопити якісь психологічно важливі пункти до реалізації стратегічної мети із захоплення 4 регіонів України.

"Якщо, звісно, з нами не трапиться зграя чорних лебедів на кшталт паралічу армії, паралічу державного управління, паралічу всього. Але таких зграй чорних лебедів перед нами не видно", – підсумував Киричевський.