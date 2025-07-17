Вважається, що Росія вже за кілька днів або тижнів може розпочати масштабний літній наступ, імовірно за участі 160 тисяч військових, які, за словами українських посадовців, скупчуються поблизу лінії фронту, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чим загрожує новий наступ Росії?

За останні два тижні Росія здійснила незначні, але важливі просування, що дозволяють її силам наблизитися до можливого оточення українських підрозділів у трьох ключових містах – Покровську, Костянтинівці та Куп'янську – вздовж східної лінії фронту.

Джон Лаф, очільник напряму зовнішньої політики в аналітичному центрі New Eurasian Strategies Centre, зазначив, що літній наступ, ймовірно, вже триває кілька місяців, і що "росіяни безсумнівно посилюють свої зусилля як на землі, так і в повітрі". Він сказав, що нещодавні масовані авіаудари по українських містах, можливо, є реакцією на повільне просування на фронті та мають на меті "деморалізувати населення і підірвати волю до опору".

Путін уже кілька місяців демонструє впевненість у перебігу кампанії, усвідомлюючи нестачу живої сили та певних систем озброєння в українців,

– сказав Лаф, додавши, що Москва сподівається розтягнути українську оборону надто тонко.

Поступове просування Росії навколо трьох згаданих міст дається їй значною ціною. Однак карти лінії фронту від українського моніторингового сервісу DeepState та звіти з регіону показують, що окупанти продовжують спроби охоплення всіх трьох напрямків.

За останні 72 години російські сили наблизилися до Родинського – ключового населеного пункту на північний схід від Покровська, великого українського військового центру, який Москва намагається захопити протягом кількох місяців. Просування спостерігається також із західного боку Покровська, де росіяни намагаються оточити село Удачне, що дозволяє ефективніше атакувати шляхи постачання до міста.

Український командир із позивним "Музикант", який очолює підрозділ дронів 38-ї морської бригади і служить під Покровськом із жовтня, заявив, що "ворог просувається вже давно і робить це доволі успішно".

За його словами, оборона Родинського має вирішальне значення. Якщо росіяни просунуться з Родинського, ситуація буде критичною. "Є одна-дві дороги, над якими вони можуть встановити контроль, і логістика буде відрізана. Це логічний крок з боку ворога", – пояснив військовий.

Він наголосив, що там терміново потрібне підкріплення, інакше є ризик повторення оточення та відступу, як це сталося на початку 2024 року в Авдіївці на схід від Покровська.

Військовий блогер Богдан Мірошніков написав, що захоплення Родинського означатиме завершення оточення всього лівого флангу навколо Покровська. Він також висловив песимізм щодо правого флангу та південного напрямку: "Якщо так піде далі, варіантів лишиться небагато… або наш гарнізон буде змушений відступити під загрозою оточення, або буде запеклий бій у півоточенні з непевною перспективою".

Карти DeepState також свідчать про просування до Костянтинівки – ще одного важливого вузла на сході, до якого Росія швидко наблизилась з південного сходу та південного заходу за останні два тижні. Місто постійно атакують дрони.

DeepState у середу також повідомив, що ситуацію ускладнюють неправдиві рапорти українських командирів до вищого керівництва. "Велика частина успіху ворога пояснюється брехнею в донесеннях із поля бою щодо реального стану справ, що ускладнює оцінку ризиків і реагування на зміни. Це – величезна проблема з катастрофічними наслідками. Брехня нас усіх знищить", – зазначають аналітики. Вони називають особливо вразливим напрямок на південь від Покровська.

Російське просування менш активне на північ від Куп'янська, але й воно становить серйозну загрозу для українських військ. З 23 червня Москва просувається з району Голубівки та вже контролює важливу дорогу на північ від Куп'янська – поблизу села Радківка.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував публікацію у CNN. Він вкотре заявив, що Росія не припиняла старого наступу. "Досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи", – закликав посадовець. За його словами, "все "нове" в медіа – це лише вкидання додаткових резервів у старе".