Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
До теми Понад 170 боєзіткнень, 60 – на Покровському напрямку: карта бойових дій на 16 липня
Де були просування на фронті станом на 17 липня?
- У Курській області продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було.
- Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися біля Кіндратівки.
- Російська армія нещодавно просунулася на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в районі олійноекстракційного заводу в північній частині Вовчанська та в лісистій місцевості на північний захід від цього міста.
- Окупанти продовжували наземні атаки у напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого просування не досягли. Те саме відбувалося і на Куп'янському напрямку.
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать, що противник нещодавно просунувся на південний захід від Греківки.
- Росіяни також мали успіхи на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Карпівки.
Ситуація на фронті 17 липня / Карти ISW
- На Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках, а також поблизу Часового Яру тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що росіяни нещодавно захопили Новохатське.
- Поблизу Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти також намагалися рухатися. Жодних просувань в окупантів там не було.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали успіхи на Сумському напрямку. Водночас ворог просунувся на півночі Харківської області, біля Борової, на Лиманському та Новопавлівському напрямках.