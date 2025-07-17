Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
К теме Более 170 боестолкновений, 60 – на Покровском направлении: карта боевых действий на 16 июля
Где были продвижения на фронте по состоянию на 17 июля?
- У Курской области продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было.
- Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись возле Кондратовки.
- Российская армия недавно продвинулась на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в районе маслоэкстракционного завода в северной части Волчанска и в лесистой местности к северо-западу от этого города.
- Оккупанты продолжали наземные атаки в направлении Великого Бурлука, но подтвержденного продвижения не достигли. То же самое происходило и на Купянском направлении.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что противник недавно продвинулся на юго-запад от Грековки.
- Россияне также имели успехи на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Карповки.
Ситуация на фронте 17 июля / Карты ISW
- На Северском, Торецком и Покровском направлениях, а также вблизи Часового Яра продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что россияне недавно захватили Новохатское.
- Вблизи Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты также пытались двигаться. Никаких продвижений у оккупантов там не было.
Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что ВСУ имели успехи на Сумском направлении. В то же время враг продвинулся на севере Харьковской области, у Боровой, на Лиманском и Новопавловском направлениях.