Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Более 170 боестолкновений, 60 – на Покровском направлении: карта боевых действий на 16 июля

Где были продвижения на фронте по состоянию на 17 июля?

У Курской области продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было.

продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было. Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись возле Кондратовки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись возле Кондратовки. Российская армия недавно продвинулась на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в районе маслоэкстракционного завода в северной части Волчанска и в лесистой местности к северо-западу от этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в районе маслоэкстракционного завода в северной части Волчанска и в лесистой местности к северо-западу от этого города. Оккупанты продолжали наземные атаки в направлении Великого Бурлука , но подтвержденного продвижения не достигли. То же самое происходило и на Купянском направлении .

, но подтвержденного продвижения не достигли. То же самое происходило и на . Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что противник недавно продвинулся на юго-запад от Грековки.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что противник недавно продвинулся на юго-запад от Грековки. Россияне также имели успехи на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Карповки.

Ситуация на фронте 17 июля / Карты ISW

На Северском , Торецком и Покровском направлениях , а также вблизи Часового Яра продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было.

, и , а также вблизи продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было. Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что россияне недавно захватили Новохатское.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что россияне недавно захватили Новохатское. Вблизи Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты также пытались двигаться. Никаких продвижений у оккупантов там не было.

Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что ВСУ имели успехи на Сумском направлении. В то же время враг продвинулся на севере Харьковской области, у Боровой, на Лиманском и Новопавловском направлениях.