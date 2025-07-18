Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Село Амбарне під контролем ЗСУ, а Куп'янськ залишається важливою метою Росії, – Трегубов

Як змінився фронт станом на 18 липня?

У Курській області продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було.

продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було. У Сумській області росіяни вели наступальні дії, однак їхнього просування не було зафіксовано.

росіяни вели наступальні дії, однак їхнього просування не було зафіксовано. Російська армія наступала на півночі Харківської області, проте підтвердженого прогресу не досягнули. Те саме стосується напрямку Великого Бурлука та Куп'янського напрямку .

проте підтвердженого прогресу не досягнули. Те саме стосується напрямку та . Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки. На Лиманському напрямку окупанти також намагалися рухатися, але успіхів у просуваннях не мали.

Ситуація на фронті 18 липня / Карти ISW

На Сіверському , Торецькому, а також поблизу Часового Яру тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було.

, а також поблизу тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було. На Покровському напрямку нещодавно просунулися українські військові. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоекономічного.

нещодавно просунулися українські військові. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоекономічного. Наступальні операції ворога тривали на Новопавлівському напрямку та біля Великої Новосілки. Але змін у лінії фронту зафіксовано не було.

та біля Але змін у лінії фронту зафіксовано не було. Ні українська, ні російська сторона не повідомляли про наземну активність у напрямку Гуляйполя 17 липня.

17 липня. На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти також намагалися рухатися. Жодних просувань у ворога там не було.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали успіхи на Покровському напрямку у Донецькій області. Водночас ворог просунувся біля Борової у Харківській області.