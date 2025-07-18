Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
К теме Село Амбарное под контролем ВСУ, а Купянск остается важной целью России, – Трегубов
Как изменился фронт по состоянию на 18 июля?
- У Курской области продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было.
- У Сумской области россияне вели наступательные действия, однако их продвижения не было зафиксировано.
- Российская армия наступала на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается направления Великого Бурлука и Купянского направления.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки.
- На Лиманском направлении оккупанты также пытались двигаться, но успехов в продвижениях не имели.
Ситуация на фронте 18 июля / Карты ISW
- На Северском, Торецком, а также вблизи Часового Яра продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было.
- На Покровском направлении недавно продвинулись украинские военные. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоэкономичного.
- Наступательные операции врага продолжались на Новопавловском направлении и возле Большой Новоселки. Но изменений в линии фронта зафиксировано не было.
- Ни украинская, ни российская сторона не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 17 июля.
- На западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты также пытались двигаться. Никаких продвижений у врага там не было.
Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что ВСУ имели успехи на Покровском направлении в Донецкой области. В то же время враг продвинулся у Боровой в Харьковской области.