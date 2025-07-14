Об этом рассказал офицер 210 отдельного штурмового полка Максим Прудеус, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова ситуация на Покровском направлении?

Украинский защитник отметил, что Покровское направление можно назвать очень сложным.

Враг там активизируется и накапливает по 400 – 500 человек и штурмует без тяжелой техники. Пытается искать слабые места в нашей обороне, пытается их прорвать,

– рассказал военнослужащий.

Также отметил, что иногда российским ДРГ удается зайти на территорию, которую контролируют Силы обороны. Впрочем, наши защитники сразу уничтожают захватчиков.

Единственное, чего врагу удается достичь, это увеличение серой зоны. Но каких-то значительных достижений, враг не имеет,

– подчеркнул Максим Прудеус.

Военнослужащий рассказал, что вражеские диверсионные группы несколько раз заходили на территорию Днепропетровской области. Однако все они были уничтожены.

"Действительно были диверсионные разведывательные группы, которые туда заходили, но Силы обороны очень быстро их уничтожили", – отметил защитник.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 14 июля с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили уже 26 атак на позиции наших воинов. Сдерживая натиск агрессора, украинские защитники отбили уже 24 атаки захватчиков, еще 2 боестолкновения до сих пор продолжаются.