Только за прошедшие сутки на фронте произошло 212 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне продвинулись на Покровском и Новопавловском направлениях: обзор фронта и карты ISW

Какая ситуация на фронте 14 июля?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 15 атак россиян. Враг нанес 10 авиационных ударов, в общем сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.

Россияне атакуют вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении оккупанты атаковали семь раз. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 28 атак. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий российских войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

Оккупанты атакуют в районе Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия российской армии в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка.

Российская армия наступает на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи украинских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки не зафиксировано боевых столкновений.

На Ореховском направлении россияне дважды проводили наступательные действия и пытались продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток россиян продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

В Генштабе отмечают, что наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков.

Кроме этого, украинские воины обезвредили три танка, четыре боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной и три единицы специальной российской техники.