Только за минувшие сутки им удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной 14 июля?
С начала полномасштабного вторжения потери россиян достигают:
- личного состава – около 1 035 060 (+1130);
- танков – 11 019 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 987 (+4);
- артиллерийских систем – 30 294 (+51);
- РСЗВ – 1 438 (+0);
- средств ПВО – 1 194 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124);
- крылатых ракет – 3 491 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102);
- специальной техники – 3 932 (+3).
Потери России в войне с Украиной на 14 июля / Инфографика Генштаба ВСУ