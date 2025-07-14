Только за минувшие сутки им удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной 14 июля?

С начала полномасштабного вторжения потери россиян достигают:

личного состава – около 1 035 060 (+1130);

танков – 11 019 (+3);

боевых бронированных машин – 22 987 (+4);

артиллерийских систем – 30 294 (+51);

РСЗВ – 1 438 (+0);

средств ПВО – 1 194 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124);

крылатых ракет – 3 491 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102);

специальной техники – 3 932 (+3).



Потери России в войне с Украиной на 14 июля / Инфографика Генштаба ВСУ