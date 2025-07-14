Только за минувшие сутки им удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной 14 июля?

С начала полномасштабного вторжения потери россиян достигают:

  • личного состава – около 1 035 060 (+1130);
  • танков – 11 019 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 987 (+4);
  • артиллерийских систем – 30 294 (+51);
  • РСЗВ – 1 438 (+0);
  • средств ПВО – 1 194 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124);
  • крылатых ракет – 3 491 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102);
  • специальной техники – 3 932 (+3).

Потери России в войне с Украиной на 14 июля
Потери России в войне с Украиной на 14 июля / Инфографика Генштаба ВСУ