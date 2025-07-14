Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели успех к северо-востоку от Покровска и на юго-запад от Новопавловки.

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Что происходит на линии соприкосновения?

Российские войска продолжали наступательные операции в Курской области 12 и 13 июля, однако не продвинулись вперед.

12 и 13 июля, однако не продвинулись вперед. Бои на севере Сумской области продолжились 13 июля. Россияне заявляли о продвижении в Юнаковке, на северной окраине Мирополья, северо-восточнее Алексеевки, однако эти данные не подтверждены.

продолжились 13 июля. Россияне заявляли о продвижении в Юнаковке, на северной окраине Мирополья, северо-восточнее Алексеевки, однако эти данные не подтверждены. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Оккупанты пытались двигаться на север от Харькова в направлении Липцов и на северо-восток – в районе Волчанска и Зеленого.

Кроме того, враг безрезультатно продолжал наступать на северо-восток от Великого Бурлука – в направлении Чугуновки и Амбарного.

Что изменилось на фронте 13 июля: смотрите на картах

Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском и Лиманском направлениях, но не достигли подтвержденных успехов.

Также оккупанты штурмовали на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и Колесниковки, на восток – в районе Зеленого Гая и Копанок, а также на юго-восток – в районе Грековки и в направлении Чернещины.

Безрезультатные атаки противник также проводил на Северском и Торецком направлениях , а также в районе Часового Яра.

и , а также в районе Часового Яра. Россияне имели успех на Покровском и Новопавловском направлениях.

Геолокационные кадры за 13 июля указывают на то, что захватнические войска недавно продвинулись на юго-восток от Новоторецкого, что на северо-восток от Покровска.

Кроме того, вражеская армия захватила Мирное, что на юго-запад от Новопавловки. Об этом свидетельствуют кадры поднятия российского флага в населенном пункте 13 июля, а также заявление минобороны страны-агрессора.

Продолжаются наступательные операции в направлении Большой Новоселки, однако россияне не достигли подтвержденного продвижения вперед.

Противник продолжил ограниченные наступательные операции на Гуляйпольском направлении .

. Не продвинулись вперед оккупанты и на западе Запорожской области и Херсонском направлении.

Напомним, вечером 13 июля карту боевых действий также обновили аналитики DeepState. По данным ресурса, враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калинового, Попового Яра, Поддубного, Бойковки и Мирного.