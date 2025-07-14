Россия имеет целью окружить Покровск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Активные наступления сразу на нескольких направлениях фронта: карта боевых действий на 13 июля

Где продвинулся враг на фронте 13 июля?

По данным DeepState, враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калиново, Попового Яра, Поддубного, в Бойковке и Мирном.

Все указанные населенные пункты расположены в Донецкой области. Мирное и Поддубное расположены у границ Днепропетровской области. Сегодня россияне также не получили никакого успеха в Сумской области, что свидетельствует об определенной стабилизации на этом направлении.

Враг продвигается на Покровском направлении: смотрите на карте

Россияне продвигаются к админграницам Днепропетровщины: смотрите на карте

Напомним, ранее 13 июля Deep State сообщали, что враг оккупировал Разино, а также продвинулся возле Возрождения, Торецка, Дилиевки и Красного Первого. Фактически враг пытается реализовать свой замысел по окружению Покровска.