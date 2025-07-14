Росія має на меті оточити Покровськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог на фронті 13 липня?

За даними DeepState, ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному.

Усі зазначені населені пункти розташовані у Донецькій області. Мирне та Піддубне розташовані біля меж Дніпропетровської області. Сьогодні росіяни також не отримали жодного успіху у Сумській області, що свідчить про певну стабілізацію на цьому напрямку.

Ворог просувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Росіяни просуваються до адмінмеж Дніпропетровщини: дивіться на карті

Нагадаємо, раніше 13 липня Deep State повідомляли, що ворог окупував Разіне, а також просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки та Красного Першого. Фактично ворог намагається реалізувати свій задум з оточення Покровська.