Захватчики планируют существенный прорыв в направлении Родинского, чтобы охватить Покровск с северо-востока. Они приблизились к своей цели, недавно оккупировав населенный пункт Разино, который расположен на северо-восток от Родинского на расстоянии примерно 9 километров, передает 24 Канал.
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Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях
Враг оккупировал Разино: смотрите на карте
Кроме того, оккупанты продвинулись возле Возрождения. Этот населенный пункт расположен на юг от Покровска на расстоянии примерно 10 километров.
Где расположено Возрождение: смотрите на карте
К сожалению, захватчики имеют успех и на Торецком направлении. Здесь противник продвинулся в районе Торецка и Дилиевки.
Где Торецк на карте
Где Дилиевка на карте
Российские оккупанты продолжают наступление на севере Харьковской области. Здесь враг продвинулся возле Красного Первого.
Оккупанты продвинулись возле Красного Первого: смотрите карту
К слову, российские силы пытаются расширить плацдарм между Поповым Яром, Новооленовкой и Малиновкой для контроля над логистическими путями в Мирноград и Покровск.