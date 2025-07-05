Враг пробует закрепиться в "треугольнике" между Поповым Яром, Новооленовкой и Малиновкой. Это ему нужно для контроля над логистическими путями к Мирнограду и Покровску, передает 24 Канал со ссылкой на командира дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона.

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Что задумал противник

Таким образом оккупанты хотят усложнить подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и вообще дестабилизировать украинские тыловые цепи поставок.

По словам Литвина, враг атакует дронами медицинские автомобили, которыми эвакуируют раненых.

Уже 8 месяцев подряд на Покровском направлении продолжаются интенсивные штурмы. Отдельные атаки могут длиться целый день.

Враг постоянно обстреливает передовые позиции защитников из артиллерии и авиации. Для штурмов оккупанты используют мотоциклы и багги, чтобы быстро приближаться к украинским позициям, оставаясь незамеченными для наших дронов.

Ранее спикер ОТУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что попытки оккупантов охватить Покровск оказались безуспешными. Поэтому они сменили акцент: часть их "покровской" группировки прорывается в западном направлении к админгранице с Днепропетровской областью, а другая часть направляется на восток, чтобы выйти за трассу "Покровск – Константиновка".