Кроме того, оккупировали одно село. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 1 июля.

По их данным, враг оккупировал село Коптево в Донецкой области.

Россия оккупировала Коптево: смотрите на карте

Также российская армия имеет успехи возле 7 населенных пунктов. Все – в Донецкой области.

В частности, оккупанты продвинулись в Торецке и Новосергиевке.

Враг имеет продвижение в Торецке: смотрите на карте

Российские войска имеют успехи в Новосергиевке: смотрите на карте

Оккупанты также продвинулись у Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара.

Россия продвинулась возле Дилиевки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Мирного: смотрите на карте

Враг имеет продвижение возле Разино: смотрите на карте

Враг имеет успехи возле Веселого: смотрите на карте

Россия продвинулась вблизи Комара: смотрите на карте

Напомним, что за сутки 30 июня на фронте произошло 146 боестолкновений, 40 из них – на Покровском направлении.