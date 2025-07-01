Кроме того, оккупировали одно село. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулся враг
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 1 июля.
По их данным, враг оккупировал село Коптево в Донецкой области.
Также российская армия имеет успехи возле 7 населенных пунктов. Все – в Донецкой области.
В частности, оккупанты продвинулись в Торецке и Новосергиевке.
Враг имеет продвижение в Торецке: смотрите на карте
Российские войска имеют успехи в Новосергиевке: смотрите на карте
Оккупанты также продвинулись у Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара.
Россия продвинулась возле Дилиевки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Мирного: смотрите на карте
Враг имеет продвижение возле Разино: смотрите на карте
Враг имеет успехи возле Веселого: смотрите на карте
Россия продвинулась вблизи Комара: смотрите на карте
Напомним, что за сутки 30 июня на фронте произошло 146 боестолкновений, 40 из них – на Покровском направлении.