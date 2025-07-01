Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на передовой произошло 146 боестолкновений.

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Как изменилась ситуация на фронте

Оккупанты били по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четырьмя ракетами и 79 управляемыми бомбами. Враг совершил 5304 обстрела и применил 3776 дронов-камикадзе.

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях было отбито 17 атак россиян. По району нанесено 18 авиационных ударов и 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из РСЗО.

Оккупированные населенные пункты Северо–Слобожанского направления: карта фронта

На Южно–Слобожанском направлении враг пытался прорвать оборону 10 раз у Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении захватчики провели четыре атаки. Силы обороны смогли отразить штурмовые действия вблизи Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении произошло 19 атак врага. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону у Белогоровки, Колодезей, Нового Мира, Нововодяного, Редкодуба, Торского и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки.

Ситуация на Лиманском направлении: карта

На Северском направлении украинцы остановили четыре атаки противника в районах Григорьевки и вблизи Звановки.

На Краматорском направлении произошло 6 атак оккупантов в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак у Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Русиного Яра, Разино, Новоторецкого, Мирного, Луча, Новосергиевки, Владимировки, Миролюбовки, Мирнограда, Лысовки, Удачного, Муравки, Новопавловки и Орехового.

Боевые действия возле Покровска: показываем на карте

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 21 раз возле Запорожья, Комара, Перестройки, Поддубного, Федоровки, Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении отражены две вражеские атаки в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении состоялся один штурм оккупантов на позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

За сутки Силы обороны поразили живую силу и технику россиян. Ударам подверглись 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и две артиллерийские средства противника. Потери российских захватчиков составили 970 человек.